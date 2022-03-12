Скоростные катера превратили в водные спорткары

Объединить удовольствие от вождения спортивных автомобилей с водной стихией придумали в Дубае. Аквабайк как разновидность мотоцикла для передвижения по воде известен давно, однако одна из компания в Дубае решила предложить своеобразный аквакар.
Объединить удовольствие от вождения спортивных автомобилей с водной стихией придумали в Дубае. Аквабайк как разновидность мотоцикла для передвижения по воде известен давно, однако одна из компания в Дубае решила предложить своеобразный аквакар.
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