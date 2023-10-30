АКОРТ: часть производителей уведомила ретейлеров о росте цен на шоколад

Некоторые производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о росте цен на их продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.
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