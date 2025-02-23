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Царьград

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Трагедия на базе ВВС США в Нью-Мексико: гибель и ранения военных

Трагедия на базе ВВС США в Нью-Мексико: гибель и ранения военных

На базе ВВС США в Нью-Мексико произошёл инцидент со стрельбой, повлёкший за собой гибель одного и ранения другого военнослужащего.

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