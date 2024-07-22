В Хабаровске автоинспекторы и член общественного совета провели профилактическое мероприятие «Детство безопасности»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и представитель общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Елена Насырова организовали уроки дорожной безопасности для воспитанников детского сада г.
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