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GeForce RTX 5070 Ti сломалась через 11 дней после покупки: после двух ремонтов официальный сервис просто перестал выходить на связь

GeForce RTX 5070 Ti сломалась через 11 дней после покупки: после двух ремонтов официальный сервис просто перестал выходить на связь

Поляк несколько месяцев не может добиться замены неисправной видеокарты Владелец видеокарты Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti из Польши рассказал о затянувшихся проблемах с гарантийным обслуживанием ускорителя.

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