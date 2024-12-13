Ракетами по колл-центрам. Эксперты назвали три действенных метода борьбы с телефонным мошенничеством

ВераВерная

Отключить хохлов от зоны покрытия Интернета. Технически это сейчас не проблема. Но тогда пострадают интересы заинтересованных лиц. А то, что в России они есть, сомнений не вызывает. Поэтому поговорим, посочувствуем пострадавшим, выскажемся в комментариях, ну и хорошо. Раз этот мошеннический бизнес приносит такой сумасшедший профит, он не исчезнет. Хорошо, что стали освещать эту проблему, СМИ подключились, ТВ целые передачи делает. Кому-то поможет, но обманутых не убавится.