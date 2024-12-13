Российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян. Это возведено в Киеве в ранг государственной политики, заявил Владимир Путин.
Ракетами по колл-центрам. Эксперты назвали три действенных метода борьбы с телефонным мошенничеством
Комментарии
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ВераВерная
Отключить хохлов от зоны покрытия Интернета. Технически это сейчас не проблема. Но тогда пострадают интересы заинтересованных лиц. А то, что в России они есть, сомнений не вызывает. Поэтому поговорим, посочувствуем пострадавшим, выскажемся в комментариях, ну и хорошо. Раз этот мошеннический бизнес приносит такой сумасшедший профит, он не исчезнет. Хорошо, что стали освещать эту проблему, СМИ подключились, ТВ целые передачи делает. Кому-то поможет, но обманутых не убавится.
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10 час.
Александр Салтановский
"Таким образом, первый рецепт — лишить Украину электричества. Тогда резко упадет число звонков." Да я об этом говорю давно, главный рецепт - погружение укрорейха в полную темноту с заходом светила - Солнца, полное отсутствие электроэнергии промышленного масштаба, не работают производства всего, абсолютно! Компактные генераторы проблему не решат, а промышленное производство электричества обнулить полностью, по всему укрорейху!
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8 час.
Елена
Банкам надо поставить условие, чтобы они отвечали по кредитам выданным мошенникам, а не пострадавшие. Служба безопасности должна хорошо работать.
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2 час.
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