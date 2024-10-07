ВСУ использовали в Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов

С начала СВО Киев более 400 раз применял отравляющие вещества, отметили в Минобороны РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что 11 августа в Судже украинские формирования применили кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек.