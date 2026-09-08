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Пронедра

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Как «невинная» рассрочка на маркетплейсе может испортить кредитную историю

Как «невинная» рассрочка на маркетплейсе может испортить кредитную историю

Еще недавно покупка в рассрочку воспринималась как удобный способ не платить всю сумму сразу. Телефон, бытовая техника, одежда или товары для дома — всё можно оформить несколькими кликами, разбив платежи на месяцы.

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