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Царьград

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Паслер: КРТ в Свердловской области даст 2,5 млн кв. м жилья

Паслер: КРТ в Свердловской области даст 2,5 млн кв. м жилья

Программа комплексного развития территорий в Свердловской области достигла рекордных показателей. Как заявил глава региона Денис Паслер, на сегодняшний день в работе находятся 33 проекта общей площадью порядка 247 гектаров, еще пять инициатив проходят стадию подготовки.

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