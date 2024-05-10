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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич: «Один из самых сложных для меня матчей за всю карьеру»

Лидер «Далласа» играет с растяжением связок правого колена, левое колено словенца было в крови. Защитник прихрамывал, а на его лице периодически появлялась искаженная гримаса.

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