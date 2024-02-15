Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Мигрантов в России в разы больше 16 млн человек? Мнение депутата Госдумы Депутат Госдумы Михаил Матвеев поднял вопрос реального числа мигрантов на территории Российской Федерации, которое может сильно отличаться от числа официально стоящих на учете.

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