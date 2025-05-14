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Калужские новости

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Боец СВО из Обнинска осудил подростков, растоптавших Георгиевскую ленту

Сержант, служащий в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и принимающий участие в специальной военной операции, выразил свое осуждение подросткам, растоптавшим Георгиевский флаг в Обнинске, а также их родителям, которые не смогли привить детям уважение к истории.

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