Боец СВО из Обнинска осудил подростков, растоптавших Георгиевскую ленту

Сержант, служащий в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и принимающий участие в специальной военной операции, выразил свое осуждение подросткам, растоптавшим Георгиевский флаг в Обнинске, а также их родителям, которые не смогли привить детям уважение к истории.