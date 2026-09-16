📜 В Центральном музее Тавриды в Симферополе представили уникальный альбом, подаренный Николаю II В зале экспозиции «Таврическая губерния» открылась капсульная выставка «Его Императорскому Величеству от кинофабриканта Ханжонкова».
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