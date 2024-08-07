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Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье

Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье

Еще три земельные госуслуги упростили на региональном портале в Подмосковье. На них добавили сервис, который будет автоматически проверять корректность введенных данных и наличие на участках обременения правами третьих лиц.

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