До 1917 дети рабочих учились в гимназиях,а крестьяне строили заводы

лина любимцева

ЧЕГО-ЧЕГО? Дети рабочих учились в гимназиях?! А крестьяне строили заводы?!!... Что за бред... БУРЛАКАМИ на Волге они все были... ВОТ КЕМ!!... А получая деньги за свой тяжкий труд, "расписывались", проставляя КРЕСТ, поскольку были безграмотными. Ни читать, ни писать НЕ УМЕЛИ!! НЕ ЗРЯ, еще шла гражданская война, а Ленин уже ввел "ликбезы" (в расшифровке - ликвидация безграмотности), и людей обучали читать и писать...