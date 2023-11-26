Немного о жизни рабочих до революции из первых рук, из статьи Леонида Брежнева, генсека Золотого века СССР.
До 1917 дети рабочих учились в гимназиях,а крестьяне строили заводы
Комментарии
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лина любимцева
ЧЕГО-ЧЕГО? Дети рабочих учились в гимназиях?! А крестьяне строили заводы?!!... Что за бред... БУРЛАКАМИ на Волге они все были... ВОТ КЕМ!!... А получая деньги за свой тяжкий труд, "расписывались", проставляя КРЕСТ, поскольку были безграмотными. Ни читать, ни писать НЕ УМЕЛИ!! НЕ ЗРЯ, еще шла гражданская война, а Ленин уже ввел "ликбезы" (в расшифровке - ликвидация безграмотности), и людей обучали читать и писать...
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51 мин.
лл
лина любимцева
Автор, видать, чего-то не того курнул...А это опасно! А то будет, как в Астрахани!!
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50 мин.
Alexander Kozlov
Ничего он не курнул, ему это заказали и проплатили. Очернение социализма идет полным ходом. Зашаталось кресло под капиталистами из-за СВО.
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7 мин.
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