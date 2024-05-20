Как можно неожиданно потерпеть фиаско

С утра 11 февраля я в Ике. На рецепции отеля заявили, что музей работает с десяти часов, но уже в восемь я сидела на площади Плаза де Армас напротив знаменитого жёлтого дома с двустворчатой деревянной дверью и вывеской - «Museo de piedras grabadas de Ika.