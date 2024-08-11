Насмешка над Вашингтоном: теневой СПГ-флот России меняет стратегию, начиная действовать на полную мощность

В США ввели максимально жесткие и направленные непосредственно на данный объект санкции, ЕС поддержал инициативу.
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