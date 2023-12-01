"Валюта России умеренно отступает". Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля

Бахтин выступил с краткосрочным прогнозом поведения национальной валюты.Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал, что происходит с валютой России и какие сюрпризы стоит ожидать в ближайшее время на бирже валют.
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