"Валюта России умеренно отступает". Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля

Бахтин выступил с краткосрочным прогнозом поведения национальной валюты.Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал, что происходит с валютой России и какие сюрпризы стоит ожидать в ближайшее время на бирже валют.