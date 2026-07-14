Школы и детсады Салехарда закупили квадрокоптеры и мольберты для учебного года

К началу учебного года школы и детские сады Салехарда получают новое оборудование. В школе №4 появились лабораторные столы и мольберты, в ДЮЦ — комплекты для сборки дронов, а детсады закупили интерактивные комплексы и развивающие игры, сообщила городская администрация в «Максе».
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