Школы и детсады Салехарда закупили квадрокоптеры и мольберты для учебного года

К началу учебного года школы и детские сады Салехарда получают новое оборудование. В школе №4 появились лабораторные столы и мольберты, в ДЮЦ — комплекты для сборки дронов, а детсады закупили интерактивные комплексы и развивающие игры, сообщила городская администрация в «Максе».