Имущество на 39 млн рублей арестовано по делу экс-замминистра культуры

РИА Новости/Павел Бедняков В рамках уголовного дела экс-заместителя министра культуры России Ольги Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей, сообщил 8 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
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