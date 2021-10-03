Стрелков: Для России попытаются устроить повторную «Цусиму»

События в миреПолитикаСтрелков: Для России попытаются устроить повторную «Цусиму» Враги Москвы могут специально создать сразу несколько кризисных ситуаций одновременно в разных местах.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЭто понятно. Если эти твари попрут на Россию, то одновременно с разных сторон... Хотя... Это уже было после революции. Перли и с запада, и с северо-запада, и с востока, и с юга....brigadier21 SnytsarienkoАртиллерия - Бог войны, вот читаю наставления по современным артиллерийским методикам и понимаю - вариант № 1 неизбежен, вариант № 2 мы вчистую сольём, а значит ядрён-батоны в тактическом исполнении превратят пограничные территории в аналог лунной поверхности. Но это если всё-же по нам ударят, а если будут раз за разом подкупать наиболее перспективных лидеров протеста, то рассыпемся к хренам на улусы и об ядрён-батонах забудем как о чём-то истинно неприличном. И оба варианта одинаково тоскливы. Остаётся только надеяться на лучшее и работать на опережение в контрольных точках.ПРОСТО ВАЛЕРИЙГиркин- иксперд????? С каких пор?Владимир Кириллов"Полководец" ! Ты еще до сих пор пытаешься что - то из себя представлять. Пора бы рот закрытьGGISMbICHВозможно, Гиркин просто "говорящая голова", задача которой просто донести некий "месседж", который должен напугать условных "Путина, Шойгу & ko". Возможно "хозяева этой головы" надеются, что условные "Путин, Шойгу & ko" будут действовать второпях, необдуманно, собрав силы и сконцентрировав внимание на указанных точках, возможно они надеются на ошибки со стороны России. Вот только... ...когда Путин делал ошибки?...владимир шеинМели оратор молодойвладимир СырниковНанесут ли удар по России со всех сторон или с какой то одной стороны, будет одинаковый результат, ядерных боеголовок у России и так на всех хватит! В.Путин не двусмысленно же выразился, что земля нам не нужна будет, если на ней не будет России! Так, что воинствующие страусы пусть для начала, головы свои засунут себе в задницу, и там поразмышляют, стоит ли начинать конфликт с ядерной державой!Комментировать
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