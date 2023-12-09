В Венгрии раскритиковали украинский закон о нацменьшинствах

Венгрия обеспокоена принятым ранее на Украине законом о правах национальных меньшинств. Об этом в субботу, 9 декабря, написал госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).