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Киев придумал фейк о нахождении на Азовстали матерей с младенцами и предлагает обменять их на Медведчука

Киев придумал фейк о нахождении на Азовстали матерей с младенцами и предлагает обменять их на Медведчука

На фоне последних дней или даже часов нацистских недобитков на мариупольском заводе “Азовсталь”, укропропаганда придумала сегодня фейк о том, что на заводе, вот просто вдруг, обнаружилась якобы 1 тысяча мирных граждан, в том числе женщины, дети, а также якобы прямо грудные дети, и предлагают обменять их на Медведчука 14:05, Мариуполь, Эту откровенную ложь украинским СМИ […] На фоне последних дней или даже часов нацистских недобитков на мариупольском заводе “Азовсталь”, укропропаганда придумала сегодня фейк о том, что на заводе, вот просто вдруг, обнаружилась якобы 1 тысяча мирных граждан, в том числе женщины, дети, а также якобы прямо грудные дети, и предлагают обменять их на Медведчука 14:05, Мариуполь, Эту откровенную ложь украинским СМИ сообщает начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который якобы с места событий это и сообщает.

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