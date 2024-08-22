«Газпром Арена» готовится к битве «Зенита» и «Спартака»: 25 камер и 100 специалистов

В преддверии матча «Зенита» и «Спартака», который состоится в ближайшие выходные, на стадионе уже на протяжении трех дней идет активная работа по установке элементов дополненной реальности и более 20 камер.
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