В региональном законодательстве закреплены требования к качеству пассажирских перевозок

<p> Нарушения в сфере безопасности дорожного движения, не оборудованный для перевозки пассажиров салон автотранспорта, невыход в рейс, другие нарушения со стороны недобросовестных перевозчиков станут основанием для прекращения действия свидетельств на осуществление перевозок.
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