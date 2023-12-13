В региональном законодательстве закреплены требования к качеству пассажирских перевозок

<p> Нарушения в сфере безопасности дорожного движения, не оборудованный для перевозки пассажиров салон автотранспорта, невыход в рейс, другие нарушения со стороны недобросовестных перевозчиков станут основанием для прекращения действия свидетельств на осуществление перевозок.