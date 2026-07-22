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MNQ 4H: Institutional Absorption and Critical Decision Zone

MNQ 4H: Institutional Absorption and Critical Decision Zone

MNQ 4H: Institutional Absorption and Critical Decision Zone Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! THEGBR After a massive sell-off, the Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) reached a strong macro support zone (around 28,500), where we saw an aggressive bounce (a V-shaped recovery).

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