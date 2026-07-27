В группировке "Центр" рассказали, когда ВСУ ослабили сопротивление в Белицком

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинский гарнизон в Белицком ослабил сопротивление спустя две недели после начала штурмовых действий из-за полной изоляции логистики, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.