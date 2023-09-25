Деменко считает, что ЦСКА столкнулся с кадровыми трудностями

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, игравший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», рассказал о том, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов имеет проблемы с составом, из-за чего красно-синие не показывают стабильных результатов.