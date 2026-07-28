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СКР: использование ИИ должно быть отягчающее обстоятельством как и VPN

СКР: использование ИИ должно быть отягчающее обстоятельством как и VPN

Считать отягчающими обстоятельствами использование информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, предложил глава следственного комитет России Александр Бастрыкин 28 июля, сообщает Интерфакс.

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