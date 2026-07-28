СКР: использование ИИ должно быть отягчающее обстоятельством как и VPN

Считать отягчающими обстоятельствами использование информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, предложил глава следственного комитет России Александр Бастрыкин 28 июля, сообщает Интерфакс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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