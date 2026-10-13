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Психолог онлайн: как перестать ждать одобрения от мамы, даже когда ее уже нет (видео)

Психолог онлайн: как перестать ждать одобрения от мамы, даже когда ее уже нет (видео)

Продолжаем рубрику, в которой психологи дают видеоответ на острый вопрос. В этом выпуске болезненная тема: что делать, если вы продолжаете ждать одобрения от мамы, если у вас самих уже взрослые дети.

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