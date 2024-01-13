Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Письма. Это была положительная , историческая, веха в СССР,особенно в АрмииПредложила знаком...
  • Татьяна Хлусова
    Обосновать сможете?Чужих проблем не ...
  • Элеонора Коган
    Терпение и труд всё перетрут. А Валентина, добрый, отзывчивый и неравнодушный человек не смогла пройти мимо попавшей ...Чужих проблем не ...

Кто кому нужен

Кто кому нужен

Олег Бондаренко *** Собственно говоря. Он всегда думал, что собака и кошка, живущие у него. Это те существа, которые нуждаются в нём.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
😍
Ответить
1 д.
Zoia Goldshtab
Перечитываю Ваш рассказ и плачу! О нет!Я отнюдь не сентиментпльнаяНо что-то есть в Ваших рассказах ТАКОЕ.......
Ответить
1 д.
Людмила Ковшова
Всё верно, всё правильно! Люди- будьте людьми пожалуйста! И всё будет замечательно. На сегодня проблема не в том, что население сокращается, а в том, что нелюдей слишком много становится. И это трагедия.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх