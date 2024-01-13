Кто кому нужен

Перечитываю Ваш рассказ и плачу! О нет!Я отнюдь не сентиментпльнаяНо что-то есть в Ваших рассказах ТАКОЕ.......

Людмила Ковшова

Всё верно, всё правильно! Люди- будьте людьми пожалуйста! И всё будет замечательно. На сегодня проблема не в том, что население сокращается, а в том, что нелюдей слишком много становится. И это трагедия.