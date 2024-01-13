Олег Бондаренко *** Собственно говоря. Он всегда думал, что собака и кошка, живущие у него. Это те существа, которые нуждаются в нём.
Кто кому нужен
Комментарии
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Alex Nемо
😍
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1 д.
Zoia Goldshtab
Перечитываю Ваш рассказ и плачу! О нет!Я отнюдь не сентиментпльнаяНо что-то есть в Ваших рассказах ТАКОЕ.......
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1 д.
Людмила Ковшова
Всё верно, всё правильно! Люди- будьте людьми пожалуйста! И всё будет замечательно. На сегодня проблема не в том, что население сокращается, а в том, что нелюдей слишком много становится. И это трагедия.
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1 д.
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