«Ни Билл Гейтс, ни Стив Джобс, ни Илон Маск - подобно Дурову - ничего не придумали сами»

14,3K прочтений 27 августа Андрей Новиков-Ланской взглянул на Павла Дурова трезвым взглядом, оставаясь как бы над схваткой: «Громкая история с Павлом Дуровым, о котором я так мало прежде слышал, заставила посмотреть его биографию.
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