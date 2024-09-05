«Ни Билл Гейтс, ни Стив Джобс, ни Илон Маск - подобно Дурову - ничего не придумали сами»

14,3K прочтений 27 августа Андрей Новиков-Ланской взглянул на Павла Дурова трезвым взглядом, оставаясь как бы над схваткой: «Громкая история с Павлом Дуровым, о котором я так мало прежде слышал, заставила посмотреть его биографию.