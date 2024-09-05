Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Anodtat
    Либералу чёрное видится белым, белое чернымЗа что Сталин рас...
  • Вовладар Даров
    Опять же что за высказывание "Россия должна ценить это" , Россия никому ничего не должна!!!! И с таким нажимом ненадо..."Талибы*" обратил...

«Ни Билл Гейтс, ни Стив Джобс, ни Илон Маск - подобно Дурову - ничего не придумали сами»

«Ни Билл Гейтс, ни Стив Джобс, ни Илон Маск - подобно Дурову - ничего не придумали сами»

14,3K прочтений 27 августа Андрей Новиков-Ланской взглянул на Павла Дурова трезвым взглядом, оставаясь как бы над схваткой: «Громкая история с Павлом Дуровым, о котором я так мало прежде слышал, заставила посмотреть его биографию.

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