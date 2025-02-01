"Лучше не покупай, чтоб не испортить!", или 10 правил использования посудомойки от сервисного мастера

Жаль, что многие о них узнают, когда машинка уже сломалась. Иллюстрация сгенерирована ИИ По нашей российской привычке инструкцию по эксплуатации читают далеко не все: сначала жмём кнопки, и только после ЧП открываем инструкцию по эксплуатации.