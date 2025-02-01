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"Лучше не покупай, чтоб не испортить!", или 10 правил использования посудомойки от сервисного мастера

"Лучше не покупай, чтоб не испортить!", или 10 правил использования посудомойки от сервисного мастера

Жаль, что многие о них узнают, когда машинка уже сломалась. Иллюстрация сгенерирована ИИ По нашей российской привычке инструкцию по эксплуатации читают далеко не все: сначала жмём кнопки, и только после ЧП открываем инструкцию по эксплуатации.

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