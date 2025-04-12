Желавший убить Трампа мужчина задержан в США

Минюст США обвинение 32-летнему Шону Монперу, жителю Батлера, штат Пенсильвания, в совершении федерального преступления за угрозы нападения и убийства президента Дональда Трампа и других должностных лиц США.
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