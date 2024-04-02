В новых схемах мошенники раскрывают себя и уговаривают жертву участвовать в операции по поимке преступников

Мошенники в России стали применять гибридную схему обмана граждан. Злоумышленники сразу раскрывают себя сами, а последующие звонящие якобы из полиции привлекают жертву к «операции» по поимке преступников.
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