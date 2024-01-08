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Медленно, но верно Церковь наша очищается от либерального лобби в своих рядах

К  Рождеству   все  добрые  русские     люди    получили          своеобразный  подарок:    либерального протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах (это  исторический  район  в  центре  Москвы  так  называется,  а  не то, что  вы  подумали).

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