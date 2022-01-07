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Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на срок до 3 лет (The Age)

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить въезда в Австралию на срок до трех лет. Законы Австралии предусматривают возможность такого запрета для любого человека, визу которого аннулируют.

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