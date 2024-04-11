Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова посоветовала молчать главе внешнеполитической службы Европейского союза Жозепу Боррелю, назвавшему «иронией» прошедшие выборы президента Российской Федерации.
Захарова посоветовала молчать Боррелю, назвавшему выборы президента РФ «иронией»
Комментарии
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Eduard
Про свои выюоры пусть расскажет Баррель,или Зеленского,чьи полномочия закончились 1 апреля,теперь он самозванец!
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11 час.
Eduard
Сонласен,позволяют себе поучать всех словно весь мир их колония,в они "хозяева"!
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11 час.
Eduard
Это наши выборы,нас не интересует мнение абсолютно посторонних людей.Своими фальшивыми выборами пусть занимаются.Например уберут оттуда старых пердунов типа Байрреля и Байдена!
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11 час.
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