Театр абсурда

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"Батька – мужик". Лукашенко снова показал Москве, как нужно бороться с предателями

"Батька – мужик". Лукашенко снова показал Москве, как нужно бороться с предателями

Складывается ощущение, что все здравые идеи, предлагаемые в России, реализуются не в России (или реализуются, но с большим опозданием), а в Белоруссии.

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