Театр абсурда
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Театр абсурда

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Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР

Телеведущему Соловьёву присвоено звание Героя ДНР

"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьёву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой.

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