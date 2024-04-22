Ситуация вокруг Вырубово в Ленинском районе Подмосковья стала кошмаром для коренных жителей деревни

Вместо соловьиных трелей людям днями и ночами приходится слушать шум от строительной техники. Жители небольшой подмосковной деревни Вырубово сокрушаются: до появления здесь незваных гостей, нужных, как думается, лишь владельцу расположенной совсем рядом с ней большой стройки, деревня процветала — поля были усеяны растениями: по краю деревни проходили поля Института садоводства, выращивали для селекции зерновые, горох и ряд других культур.