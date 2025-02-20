В Минсельхозе опровергли исключение мукомолов из программы льготного лизинга

Распространяемая в СМИ информация об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК) не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 20 февраля.
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