Гакпо решил перейти в «Ман Сити». «Горожане» ведут переговоры с «Ливерпулем»

Коди Гакпо определился с местом, где хочет продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что на полузащитника « Ливерпуля » претендовали « Манчестер Сити » и « Тоттенхэм ».
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