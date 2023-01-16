МИД: Москва фиксирует попытки агрессивных действий против загранучреждений, дипломатов РФ

Статс-секретарь — заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что российская сторона фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в ряде стран Запада.
Статс-секретарь — заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что российская сторона фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в ряде стран Запада.
Свежие комментарии