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МИД: Москва фиксирует попытки агрессивных действий против загранучреждений, дипломатов РФ

МИД: Москва фиксирует попытки агрессивных действий против загранучреждений, дипломатов РФ

Статс-секретарь — заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что российская сторона фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в ряде стран Запада.

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