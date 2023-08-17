ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 августа 2023 года

Энергия дня восемнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 780 = Бог — это кто-то, кто постоянно творит, Бог — эта сама Творческая Сила! = Бедные духом – это те люди, которые слышат только себя = Бескорыстная Любовь имеет сильный лечебный эффект =Бороться - жить по законам зла; живи по законам Света – люби, дари, созидай! =Будьте внимательны к своим мыслям, они - начало поступков ="Бытие без опыта равно небытию; опыт - это приобретённый Разум твой" = Ваша задача - учиться в тиши своей Души, в тиши самосозерцания =Ваше сострадание будет видеться в качестве движущей силы этой Планеты = Ваше тело соответствует вашему внутреннему состояниюВерность - это единственная валюта, которая никогда не обесценится = В каждом из нас есть внутренний мужчина и внутренняя женщина =Во всём Мире, от малейшего до необъятного, существует Единая Гармония = Во всех планах Бытия качество заложенной мысли играет ведущую роль = Возможны прогрессивные идеи, связанные с коллективным взаимодействием =В пирамиде не может быть только вершина - должно быть основание =Главное, получить из сердца Бога возрождающее Пламя Потоков Вознесения = «Демократия» — это иллюзия, созданная для поддержания рабства = Для чего, действительно, нужна смелость, так это для искренности = Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником = "Если бы вы поняли, как сильны ваши мысли, вы бы никогда не думали негативно" = Есть такой Закон: нами управляет не то, что явно, а то, что спрятано = "Женщина всегда должна быть и оставаться женщиной, в этом её Свет и Благодать" =Жизнь начинает восприниматься как красочная Многомерная картина = Жизнь - это стремление возвыситься духовно, идти вперёд, к познанию! =Жизнь - это такой театр, сцена которого на Земле, а зрительный зал - на Небесах = Знаки вокруг вас — это путеводная нить.