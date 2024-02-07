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РЖД хочет запретить высаживать из электричек животных без хозяина

РЖД хочет запретить высаживать из электричек животных без хозяина

РЖД планирует ввести запрет на высадку животных из электричек без хозяина. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в Госдуме на заседании рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта, передает РИА Новости.

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