РЖД хочет запретить высаживать из электричек животных без хозяина

РЖД планирует ввести запрет на высадку животных из электричек без хозяина. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в Госдуме на заседании рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта, передает РИА Новости.
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