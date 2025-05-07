Battlefield 6 будет полноценно представлена этим летом, релиз запланирован до апреля 2026 годаEA и разработчик DICE уже несколько месяцев проводят игровые тесты для следующей игры Battlefield, но мы все еще мало знаем о том, что нас ждет.
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