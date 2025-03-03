Ethereum Foundation поддержала стартап в области продвинутой криптографии ZKNox

Ethereum Foundation поддержала недавно созданный тремя экспертами-криптологами стартап ZKNox, нацеленный на разработку открытого исходного кода, который повысит безопасность и эффективность Ethereum, уделяя особое внимание постквантовой криптографии.
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