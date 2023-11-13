Джокович стартовал на Итоговом турнире года с тяжелой победы

Новак Джокович в трёхчасовом и трёхсетовом матче обыграл Хольгера Руне. В ночь на 13 ноября в Турине завершился матч первого тура Итогового турнира года в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Новак Джокович встречался с Хольгером Руне.