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1 октябрьдән Хәрби һәм көч структуралары хезмәткәрләре окладлары артачак

Хәрби хезмәткәрләр һәм көч ведомстволары хезмәткәрләренең окладлары 2026 елның 1 октябреннән 4 процентка арттырылачак.

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